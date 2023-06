Naštvaný Sagan po drsném pádu pospíchal za mladým Čechem

Ostrý souboj, drsné přistání na asfaltu. Pár metrů před cílem společného mistrovství ČR a SP v Tlmačově sváděli souboj domácí Peter Sagan a mladý český cyklista Pavel Bittner. Oba spadli. Oba skončili druzí a dresy pro nejlepšího Čecha a Slováka brali jiní. Celé se to obešlo bez vážnějších následků na zdraví, nevypadá to, že by byl ohrožen Saganův start na nadcházející Tour de France.

Foto: Brychta Jan/ČSC , ČTK Situace těsně před pádem. Vepředu vítězný Mathias Vacek, za ním se schyluje ke střetu. V černém dresu Pavel Bittner, v bílém Peter Sagan.

