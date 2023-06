Mathias Vacek si vyjel domácí titul v závodě s hromadným startem

Talentovaný Vacek, který obléká dres worldtourového týmu Trek Segafredo, dal dnes zapomenout na zklamání ze souboje s chronometrem, v němž pomýšlel výše. Vítěz loňské časovky mezi muži do 23 let vylepšil své maximum z roku 2021. Tehdy byl Vacek v silničním závodě elitní kategorie pátý. "Je to skvělý pocit a mám velkou radost, že ukážu mistrovský dres na velkých závodech," uvedl Vacek v tiskové zprávě Českého svazu cyklistiky.

"Vloni jsem tady jel závod Slovenského poháru a závěr jsem znal. Bylo to mírně do kopce proti větru a věděl jsem, kdy musím začít spurtovat, takže jsem za to vzal ještě před poslední zatáčkou. Vyšlo to na jedničku," pochvaloval si Vacek, jenž přerušil nadvládu jezdců dlouhodobě nejlepší domácí stáje Elkov Kasper trvající od roku 2018.