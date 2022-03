"Mám neuvěřitelné štěstí, že jsem to přežil. Přepadl jsem přes to auto a letěl pár metrů. Naštěstí jsem dopadl do příkopu a ne na asfalt. Kolo bylo úplně zničené, skončilo o deset metrů dál," uvedl Walscheid v prohlášení týmu.