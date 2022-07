Nemocný Cink musí vynechat SP v bikerů v Lenzerheide

"Doufám, že je to krátkodobá záležitost a že na Andorru už mě nic nezastaví," přál si Cink na facebooku. Start ve Švýcarsku oželel s těžkým srdcem. Chystal se na něj po kvalitním soustředění v Livignu. "Tolik jsem se těšil, až po tom trápení s alergií zúročím na závodech najeté výškové kilometry z Livigna, kde už jsem se cítil skvěle. Ale ten nahoře si řekl, že prostě ne. Sejmula mě nějaká viróza, takže se z Lenzerheide vracím to vyležet zpět do ČR, abych nenakazil zbytek týmu," litoval Cink.