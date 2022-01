Neodpočinul jsem si ani z kopce, lamentoval vítěz etap z Tour de France

Účastníci připojení přes aplikaci Rouvy a drtící pedály svých strojů upnutých doma do trenažérů i závodníci přímo v Praze se museli popasovat se segmentem dlouhým bez sta metrů jednadvacet kilometrů. Šlo o část trasy, která bude 11. června letošního roku součástí reálného závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France.

Nejrychlejším mužem závodu byl Jiří Petr, který úsek s těžkým stoupáním z Pustovět přes Lašovice zvládl za 29:39,7 min. Bývalí profesionálové bojující s trasou na trenažérech v Praze vše absolvovali v čase mírně přes třicet minut. „Já šel do sedla přímo z práce. Během zimy hraju hokej, jezdím na běžkách, ale cyklistika jde stranou. Raději jedu v mrazu než na trenažéru. Nicméně takhle zpracované virtuální prostředí musí lidi bavit. Fakt to byla super zábava," rozplýval se Benčík, když dorazil do cíle L'Etape Czech Republic Virtual Race by Rouvy.