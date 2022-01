Bylo to o nervy, už jsem skoro přestal věřit, řekl po stíhací jízdě Boroš

"Samozřejmě je to krásné," řekl Boroš v rozhovoru s novináři, když už měl na tváři spokojený úsměv. Jenže zpočátku to na úspěšnou obhajobu nevypadalo. "Hlídal jsem si nájezd do terénu, nechal jsem tam Matěje Stránského najet jako prvního, ale udělal trošku školáckou chybu a šel hned k zemi, takže sundal i mě. Bohužel jsme se tam ještě zamotali, takže to bylo trošku o nervy," přiznal Boroš.

V tu chvíli vzaly jeho předstartovní plány i taktika za své. A ostřílený závodník musel v daném okamžiku zabojovat především sám se sebou. "Je to nepříjemné, když máte hned zkraje nějaký karambol. Chtěl jsem si ten závod hlídat a ne stahovat ztrátu," litoval Boroš. Místo něj si užíval vedoucí pozici a možnost poodjet soupeřům Jakub Ťoupalík. "Upřímně řečeno jsem ani netušil, že je Jakub odjetý, nepostřehl jsem, že nás předjel, jak to tam lehlo," připustil Boroš.

Paradoxně se to dozvěděl od Jakubova staršího bratra Adama, který nakonec v cíli dovršil hattrick stáje Elkov Author, za níž nejlepší krosař posledních let jezdí od této sezony.

"Zjistil jsem to díky tomu, že jsem komunikoval s Adamem, když jsem dojel tam do té skupiny, což bylo nějaké druhé třetí kolo. Tam už šel pak každý za své a já se snažil Kubu stahovat. V posledním kole už mi nezbývalo nic jiného, než jet úplně celé kolo nadoraz. Už jsem popravdě ani nevěřil, že se mi v závěru ještě podaří Jakuba dohnat, ale on asi i trošku zpomaloval a já jsem toho využil," popsal.

"Nakonec se to povedlo, i když téměř na hraně sil. Věřit, že by to mohlo vyjít, jsem ale začal až na pásce," přiznal Boroš. Jakub Ťoupalík naproti tomu prožíval pocity obrovského zklamání. "Co říkal v cíli? V podstatě nic. Já prostě o ničem nepřemýšlel a jel, co to šlo. On pak už svěsil nohy," dodal Boroš.