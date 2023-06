Nezapomenutelné! Stíhačky nad hlavou a neskutečný řev, líčí Vakoč, jak prožíval konec Tour de France

Slavou Tour de France řadí mezi největší sportovní události a už se nemůže dočkat, až letos 1. července poprvé cyklisté šlápnou do pedálů. I když nebude Petr Vakoč na startu, stejně cítí nervozitu a svrbění nohou. „Nasávám atmosféru a těším se, že vše budu sledovat. Část mého já by tam zase ráda byla," přiznává.

„Podívejte se na to, jak je sledovaná. Tour zná každý na světě, média se jí věnují, na závodě jsou všichni sponzoři, vedení týmů, závodem žijí fanoušci," chrlí ze sebe Čech. „Fyzicky je Tour náročná podobně jako ostatní závody, ale mentálně je neskutečně těžká," vysvětluje specifičnost známého cyklistického podniku.

Vzpomínky, kdy na Tour sám startoval, mu z hlavy nikdy nevymizí. „Když jsme poprvé jeli k Vítěznému oblouku, tak nám nad hlavou vyletěly stíhačky a udělaly francouzskou trikolóru. A ten neskutečný řev fanoušků, to byl zážitek, co se vám vryje do paměti," líčí.