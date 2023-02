Nosková dojela třetí v cyklistickém závodě ve Valencii

Pětadvacetiletá členka španělské stáje Zaaf potvrdila dobrou formu v úvodu sezony. V polovině ledna skončila mistryně Evropy do 23 let z roku 2018 čtrnáctá v etapovém závodu Tour Down Under, který patří do WorldTour. V jednorázovém podniku elitního seriálu Cadela Evanse v Geelongu obsadila stejnou pozici.