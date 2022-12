O české výhry na cyklokrosovém EP se postarali Jindřich a juniorka Hanáková

Pavel Jindřich v kategorii do 23 let a juniorka Eliška Hanáková vybojovali pro české barvy prvenství na cyklokrosovém Evropském poháru v Ostravě. Na zasněžené trati v areálu Dolních Vítkovic ovládli závody zařazené do kategorie C2 Mezinárodní cyklistické unie (UCI).

Foto: cyklokrosostrava.cz/Jan Brychta Ilustrační foto. Foto : cyklokrosostrava.cz/Jan Brychta

Nejvíce obsazený závod juniorů vyhrál v konkurenci čtrnácti jezdců Polák Brajan Šwider, s bezmála minutovým mankem za ním skončil druhý Filip Samec. Jedinou ženou do 23 let na startu byla Polka Julia Gajdziková. V druhém soutěžním dnu premiérového ročníku EP se v Ostravě představili závodníci a závodnice z Česka, Polska a Slovenska.

