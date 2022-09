Paráda! Cyklista Vacek získal stříbro na MS

Ačkoliv se zdálo, že Vacek půjde do spurtu o zlato z výhodnější druhé pozice, Fjodorovův nástup nezachytil a musel se spokojit se stříbrem. "Doufal jsem, že bych mohl vyhrát, ale ta konkurence je obrovská. Snažil jsem se vydat ze sebe to nejlepší. Na konci jsem si věřil, že to mohu dotáhnout, bylo to už jen o tom, komu zbývá více sil," uvedl v rozhovoru po závodě dvaadvacetiletý Fjodorov.