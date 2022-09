Pedersen vybojoval na Vueltě třetí etapový vavřín, dál vede Evenepoel

Pedersen ovládl závěrečný spurt před Britem Fredem Wrightem, druhým mužem bodovací soutěže, a Giannim Vermeerschem z Belgie. "Dneska bylo hodně těžké peloton kontrolovat, ale tým to zvládl skvěle," pochválil Pedersen, jak tým zlikvidoval pokusy o únik a připravil mu pozici pro spurt. "Tři vítězství je víc, než pro co jsme si sem přijeli, takže super. Zítřek (sobotu) musíme prostě dojet a pak v Madridu uvidíme, jak to bude," dodal.