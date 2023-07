Philipsen se vypracoval ve hvězdu. Přitom nebyl emočně v pohodě, všiml si bývalý parťák

Strávili spolu rok 2021 v belgické stáji Alpecin-Fenix, dnes Alpecin-Deceuninck, a odjeli společně i Tour de France. Před dvěma lety ještě však Philipsen rozhodně tolik nevynikal. „Byl to celkem smolař, několikrát se dostal na pódium, ale vítězství mu unikalo," popisoval Vakoč.

Je to tak, rodák z Hamu dojel třikrát druhý a třikrát třetí. „Trochu mu chybělo sebevědomí. Těžko nesl, že nejel na Tour jako hlavní sprinter. Nebyl emočně úplně v pohodě," připouštěl bývalý český silničář a účastník dvou ročníků Staré dámy.

Nejen kvůli těsným porážkám, ale i kvůli tomu, jaký je údajně povahou zmatkař, si vysloužil přezdívku Jasper the Disaster, neboli Pohroma. „Ale nemyslím si, že je úplně zasloužená," mínil Vakoč.

Už jen proto, že od loňské Tour Philipsen září. Zapsal sice další dvě druhá místa, ale především se dočkal premiérových dvou vítězství na nejprestižnějším závodě světa. „Jakmile vyhrál první etapu, odškrtnul si, že splnil očekávání a šel do zbytku s čistou hlavou," líčil Vakoč.

Belgický sprinter letos těží zejména z práce svého hvězdného parťáka Mathieu van der Poela, který mu hned třikrát připravil excelentní pozici do závěrečných dvě stě metrů. „Je úžasné, že taková superstar se dokáže pasovat do role superdomestika a pomáhat sprinterům. Mathieu má skvělou formu. Je v pomoci ve sprintu bezkonkurenční. Společně předvádějí takovou two man show," usmál se Vakoč.