Pinot v Alpách obrečel promarněnou šanci na vítězství po téměř třech letech

"Moc by mi to prospělo," litoval Pinot se slzami v očích promarněné šance na první triumf od vítězství ve 14. etapě Tour de France v roce 2019. "Posledních deset kilometrů jsem si v hlavně promítal uplynulé dva roky a to, čímž jsem si prošel. Pořád na tom nejsem tak jako dřív, protože normálně by mě nikdo nedojel. Proto je to frustrující," uvedl jednatřicetiletý jezdec, který má na kontě etapová vítězství na všech Grand Tours.