Roglič vyhrál čtvrtou etapu Vuelty a už vede i celkově, Češi ztratili

🇪🇸 Revive la tensión del ÚLTIMO KILÓMETRO gracias a @CarrefourES.

¡@rogla es el nuevo líder! ❤️ Primož Roglič wins and takes the red jersey!

🇬🇧 Enjoy another stunning last KM courtesy of @CarrefourES as Primož Roglič wins and takes the red jersey!

#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/4g5HvOcxp9