Růžový trikot pro lídra Gira musel posvětit Mussolini. Kdo z Čechů jej vybojoval?

Guerra vyhrál první etapu a navlékl se do růžového. O dva dny později ale lídr v maglia rosa dokončoval etapu v slzách po totální fyzickém výbuchu. Ale dokázal se otřepat, vyhrál další dvě dějství Gira a jel v růžovém. Tou dobou už nebyl v pelotonu kvůli pádu Alfredo Binda, tou dobou čtyřnásobný šampion etapové bitvy pod Apeninami.

Jenže při etapě do Janova jeden z fanoušků běžel vedle kola Guerry, kterého neohrabaným pohybem shodil. A tak se začalo řešit, zda není růžový trikot prokletý. Nakonec byl jako vítěz ročníku, kdy žádná etapa nebyla kratší než 200 kilometrů, korunován v Miláně Francesco Camusso.

Podařilo se to i jednomu českému cyklistovi. V roce 2000 jel Jan Hruška v dresu Vitalico-Seguros. Tehdy pětadvacetiletý cyklista senzačně ovládl první etapu a snímky, jak pózuje v růžovém dresu s pozadím Vatikánu, kde byl finiš, obletěly svět.

„Oblékání do růžového a tu cestu na podium si vůbec nepamatuji. Byl jsem v euforii," zavzpomínal Jan Hruška v rozhovoru pro welovecycling.cz. „Trasa prologu byla kráká. Mastné úzké cesty, nepříjemné zatáčky. Projel jsem si celou trať několikrát, znal jsem ji dokonale. I přesto jsem si pak jednou škrtnul ramenem a podruhé pedálem o nějaký barák," říkal.

„Mrzí mě, že jsem nevyhrál o dvacet let později. To by sociální sítě přetékaly fotografiemi. Tenkrát mi zavolalo pár novinářů, fotek mám snad sedm. A video? Na youtube je dojezd v šílené kvalitě," směje se Jan Hruška.