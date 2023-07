Rychlejší Tour už nebude! Experti teď u slavného závodu valí oči a žasnou

Vakoč se dokáže vcítit do situace, která na peloton každý den během Tour čeká. Poznal to na vlastní kůži a hned dvakrát. Letos je prý ale k vidění výjimečný závod. „Máme za sebou dva týdny a já nedokážu říct, kdo z vedoucího dua je na tom lépe," kroutí hlavou. V minulých edicích slavného závodu bylo pravidlem, že lídr konkurenci výrazněji odskočil, to letos se dá čekat řež do posledních kilometrů.

„Přijde mi, že v posledních pěti letech je tohle ta nejrychlejší Tour. Jsou k vidění nové rekordy. Level je vysoký, závodí se každý den naplno," smeká před všemi, kteří se zdárně perou s nástrahami Tour de France. Rychlé tempo prý pomáhá i tomu, že se mladí cyklisté vzdalují vrstevníkům, kteří se do nominace na starou dámu nedostali. „Ti, co se dostanou mezi profesionály a jedou Tour, tak se posouvají mnohem rychleji. Je to úžasné, fascinuje mě to," říká nadšeně Vakoč.

Studio TOUR s Petrem Vakočem o závěrečném týdnu slavného cyklistického závoduVideo : Sport.cz