Sazka Tour spřádá plány na skok o level výše

Závod míru do třiadvaceti let je čtyřdenní bitvou národních týmů, ve své kategorii patří mezi dva nejprestižnější podniky. „Od první do poslední etapy existuje sjezd a výjezd, moc roviny na trase nenajdete. Právem je porovnáván Závod míru s Tour de l´Avenir," připomíná König bitvu na francouzských silnicích, která je pomyslnou Tour de France závodů do třiadvaceti let.