Slovenský mistr světa promluvil. Co stojí za poklesem jeho formy?

Ta odhalila, že 32letý „Tourminátor" má jednu z tepen přibližně o 25 % méně propustnou než ostatní. „Zkoušeli jsme, co to může být a šli jsme na jedno vyšetření, které nám ukázalo, že za tím může být právě tenhle problém s tepnami," uvedl trojnásobný mistr světa pro televizi RTVS.

„První test naznačil, že tohle opravdu může být ten problém, nicméně další dva to vyvrátily," uvedl však záhy. Co tedy je pravou příčinou poklesu formy cyklistického šampiona? Zřejmě se stále jedná o důsledky prodělaného koronaviru.

„Všechno tomu nasvědčuje, i stavy, které jsem měl, že to může být „dlouhý" covid a tělo mi nedokázalo zregenerovat mezi jednotlivými závody. Jak jsem začal závodit, tak to se mnou bylo stále horší a horší," přiznal Sagan.

Three-time road world champ interrupts Tour de France preparation for off-road event in US https://t.co/wKQumqF156

„Sám jsem byl překvapený z toho, že to tým vzal, tak jak to vzal, protože si umím představit, jaké by v jiných týmech byly tlaky. Musím jim poděkovat za zorganizování všech vyšetření a že byli stále při mně. Vzali to velmi lidsky," poděkoval Sagan na závěr svému týmu za podporu.