Závodník filozof? Konkurenti se mnou debatují i během etapy, směje se francouzský cyklista

Nepatří mezi žádná béčka. Na Tour de France 2021 dojel Martin celkově osmý, o rok dříve získal puntíkatý dres na Vueltě. A k cyklistice si přibral nezvyklou zálibu. „Všichni jsme v jádru trochu filozofové. Líbí se mi na tom to propojení s životem," vysvětloval závodník.

V dospívání se ve škole na dobré výsledky ani nenadřel. „Proplouval jsem v klidu. A v 18 letech jsem začal studovat filozofii, to je ale ve Francii celkem běžné," přibližoval rodák z Paříže. Kráčí tak například ve stopách „Profesora" Laurenta Fignona, spisovatele a dvojnásobného vítěze Tour z let 1983 a 1984, který v pelotonu vynikal také svými malými brýlemi.

Že by Martinovi samotný filozofický přístup k životu pomáhal při závodění, si nemyslí. „Ale určitě mi prospívá, že mám něco dalšího, čemu se vedle cyklistiky můžu věnovat. Nemohl bych žít jenom závoděním. Kdybych stál jen na jedné noze, nebyl bych stabilní, potřebuju i druhou. To je pro mě filozofie," usmál se vrchař.

Rád by se jí věnoval i po konci kariéry. „Mám ji rád. Třeba se něčím kolem toho budu i živit, uvidíme," nepředbíhal Martin. V dětství se deset let věnoval i japonskému bojovému umění aikido, které vyučoval jeho otec. „Pořád mi to pomáhá. Hlavně při pádech. Mám dobré reflexy a vím, jak spadnout, abych si moc neublížil. V kariéře jsem neměl žádná ošklivá zranění," pokračoval cyklista.