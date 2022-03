Spurt na Paříž-Nice vyhrál Pedersen, lídr Laporte upadl, Štybar je sedmý

Pedersen si dospurtoval pro druhé vítězství v sezoně a jubilejní dvacátý triumf mezi profesionály. "Včera jsme měli trochu smůlu. (Alex) Kirsch měl problémy a mně spadl řetěz. Dneska jsme si to chtěli vynahradit a kluci celý den odváděli skvělou práci, aby mi to co nejvíc usnadnili. Alex a Jasper (Stuyven) mi to výborně rozjeli," pochvaloval si šestadvacetiletý Dán ve službách týmu Trek-Segafredo.