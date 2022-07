Třikrát poražený, dvakrát zklamaný! Přesto jede ve žlutém trikotu lídra

„Maillot jaune je jedna z nejikoničtějších věcí v cyklistice. Několikrát mi unikl, ale v sobotu jsem se konečně dočkal. Je to sen každého závodníka," vykládal Wout van Aert z týmu Jumbo Visma.

Ten si užíval den ve žlutém trikotu až do nájezdu na most přes Velký Belt. Obávaný úsek krátce před cílem přinesl hromadný pád ve středu pole. Lampaert z něho vyvázl bez zranění, ovšem musel vynaložit hodně úsilí, aby se za pomoci týmových kolegů vrátil zpět do hlavního pole. A ty mu dost možná následně chyběly ve finiši, v němž kvůli bonifikacím o pouhou jednu vteřinu ztratil pozici lídra.