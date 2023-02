Triumf i s přetrhanými vazy! Český cyklista ovládl prestižní městský sjezd v Chile

Nemohl skoro ani došlápnout, ale adrenalin všechno přebil. Český cyklista Tomáš Slavík ukázal jedinečný kousek. Na tréninku před závodem Red Bull Valparaiso Cerro Abajo v Chile si přetrhal vazy v kotníku. Přesto do jednoho z nejtěžších a nejslavnějších městských sjezdů v neděli nastoupil. A nejen to, dokonce ho potřetí v kariéře ovládl. „Vyhrát s tímhle zraněním je neskutečné. Moc to pro ně znamená,“ říkal dojatě v rozhovoru pro server WeLoveCycling.com.

Foto: Instagram Tomáše Slavíka Český cyklista Tomáš Slavík triumfoval na městském sjezdu v Chile i s přetrhanými vazy v kotníku.Foto : Instagram Tomáše Slavíka

Článek Třistatisícové přístavní město v Chile, krásná scenérie s výhledem na oceán a adrenalinoví nadšenci řítící se na kole po schodech, rampách a střechách více než 50kilometrovou rychlostí. Zůstat v jednom kusu po takovém sjezdu s řadou zatáček a skoků by byl úspěch pro každého. Tomáš Slavík v tréninku nejprve ustál kritickou situaci, v zatáčce sletěl z kola a zastavil se jen pár centimetrů před okrajem střechy domu. „Všechno funguje perfektně. Akorát jsem měl jeden malý problém na střeše, ale jsem úplně v pohodě," napsal se smajlíky na svém Instagramu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomas Slavik (@tomasslavik63) Jenže po dalším tréninku už mu do smíchu nebylo. Po poslední jízdě před závodem si myslel, že má po nadějích. Při pádu si totiž přetrhal vazy v kotníku a zamířil do nemocnice. Přesto se po nejnutnějším ošetření postavil na start kvalifikace, v níž skončil třetí. A v následném finále zajel suverénně nejrychlejší čas o sekundu a půl před soupeři. „Byla to z mojí strany solidní jízda na hranici možností. Ne perfektní. V některých pasážích jsem nemohl šlapat naplno. Hlavně v horní části. Ale moji největší soupeři udělali nějaké chyby a je z toho tohle neskutečné vítězství," rozplýval se 35letý závodník. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomas Slavik (@tomasslavik63) Na prestižním závodu ve Valparaísu triumfoval už v letech 2017 a 2018, jako první v historii tam vyhrál potřetí. Navíc je trojnásobným mistrem světa ve fourcrossu. Tenhle triumf si však zkušený cyklista bude určitě pamatovat nejvíc, protože k němu vedla ohromně trnitá cesta. „Abych pravdu řekl, nemám slov," usmíval se Slavík.

