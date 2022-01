Tým Topforex-Lapierre změnil název na ATT Investments, sestava čítá 15 jezdců

Cyklistická stáj Topforex-Lapierre bude po změně titulárního partnera pokračovat pod názvem ATT Investments. Sestava kontinentálního týmu se rozšířila na 15 jezdců, z nichž sedm spadá do kategorie elite, zbývající osmička jsou závodníci do 23 let. Cíle pro následující sezonu zůstávají ty nejvyšší.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Členové cyklistické stáje Topforex-Lapierre Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Článek "Je to změna po delší době, myslím po pěti letech. ATT Investments je pro nás silný partner a já věřím, že je před námi dlouhá a úspěšná spolupráce," uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze šéf stáje Radim Kijevský. "Doba je špatná a vážíme si každého partnera, který nás podporuje. Nám se však i v té špatné době daří," pochvaloval si Kijevský. "Snažíme se, aby tým šel každým rokem dopředu a neustále jsme se zlepšovali. Věřím, že tým bude opět úspěšný a možná ještě úspěšnější, než sami čekáme," přál si. Cyklistika Kolumbijský cyklista Bernal prodloužil v Ineosu smlouvu až do roku 2026 "Zařekl jsem se, že budu podporovat jen věci, které dávají smysl. Začalo to jako sňatky z rozumu, ale ten tým mě dostal tím, jak svou práci dělá. Jsem přesvědčený o tom, že tohle je nejlepší domácí stáj. I když je to samozřejmě jiné, chceme dělat cyklistiku na úrovni worldtourových týmů. Je před námi určitě dlouhodobější spolupráce a já mám kam sáhnout, aby tahle stáj byla zabezpečená," ujistil majitel společnosti Miroslav Zadák. Sedmičku závodníků pro elitní kategorii tvoří kapitán týmu Jiří Petruš, Petr Klabouch, Tomáš Bárta, Karel Tyrpekl, Tomáš Jakoubek, Michal Schuran a slovenský jezdec Matúš Štoček. Ve třiadvacítce je výraznou posilou německý závodník Mika Heming, dalšími členy stáje jsou Karel Camrda, Matěj Stránský, jenž dojel sedmý v sobotním závodě republikového šampionátu cyklokrosařů, Jan Kašpar, Daniel Sporysch, Petr Hetfleiš, Jakub Havrlant a Michael Rotter. "Máme v týmu v podstatě svou vlastní farmu," řekl Kijovský. Hlavním sportovním ředitelem zůstal Petr Kaltofen, druhým sportovním ředitelem a zároveň i skautem je Jaromír Friede, který se k týmu připojil v polovině minulého roku na mistrovství republiky. "Třetím sportovním ředitelem je pak Petr Dlask. Je to takový záskok, když Petr s Jaromírem už na to nebudou mít nervy," vysvětlil Kijevský. Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Šéf cyklistické stáje Topforex-Lapierre Radim Kijevský (vlevo) a majitel ATT Investments Miroslav ZadákFoto : Michal Krumphanzl, ČTK "Minulou sezonu bych hodnotil jako úspěšnou nejen po stránce výsledků, ale i výkonností celého týmu. Na domácím území jsme dosáhli vítězství v Českém poháru týmů a moc si vážíme i toho, jak se tým předvedl na republikovém šampionátu na Slovensku. Na mezinárodním poli se nám zároveň podařilo dosáhnout několika medailových umístění, což považujeme za velký úspěch," uvedl Kaltofen. O vizi do sezony má jasno. "Chceme být aktivní z v závodech, chceme být vidět a pravidelně bodovat na akcích UCI. Naše ambice jsou ty nejvyšší a jiné ani nemohou být. Hlavními cíli jsou Český pohár a mistrovství republiky. Myslím, že kluci mají velmi kvalitní program, který se nám podařilo oproti loňsku ještě zkvalitnit," dodal Kaltofen. Cyklistika Dominoval pod Vítězným obloukem! A teď jej čeká velká premiéra První závody absolvuje tým v Chorvatsku, poté se představí v Řecku, ale koncem března také na Pardubickém kritériu a závodě Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš. "Při 15 závodnících máme dva programy. Bude to náročná věc, ale troufáme si na to a věříme, že to zvládneme. Ucházíme se i o start na prestižním podniku Sazka Tour (Czech Cycling Tour)," nastínil Kijovský. O posun mezi druhodivizní stáje zatím neuvažuje. "Zůstal bych u top kontinentálního týmu, který to bude dělat na špičkové úrovni, než abychom se hnali za každou cenu do druhé ligy, i když nový titulární partner by asi rád postoupil nahoru," řekl Kijovský. Cyklistika Zraněnou cyklistku Pietersovou přepraví v umělém spánku do Nizozemska

Reklama