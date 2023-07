Ustojí Vingegaard větší tlak? Formu i tým má excelentní, ale Pogačar je silnější, tvrdí cyklista

V porovnání těchto dvou hvězd současné cyklistiky však víc věří slovinskému jezdci. „Nejsem si jistý, že to Jonas ustojí psychicky. Pogačar má oproti němu podle mě výhodu, co se týče mentální odolnosti," tvrdil Vakoč. „Navíc se říká, že je mnohem snadnější Tour vyhrát poprvé, než prvenství obhájit. A to právě kvůli mentálnímu hledisku," doplnil.