Vacek dojel v časovce mužů do 23 let na MS silničních cyklistů devátý

Český reprezentant Mathias Vacek obsadil na mistrovství světa v silniční cyklistice deváté místo v časovce mužů do 23 let. Vyhrál Nor Sören Waerenskjold před Belgičanem Alecem Segaertem a Britem Leem Hayterem.

Foto: Alex Broadway/SWpix.com, ČTK Mathias Vacek na trati časovky do 23 let MS v cyklistice. Foto : Alex Broadway/SWpix.com, ČTK

Článek Dvacetiletý Vacek byl prvním členem české výpravy, který se v australském Wollongongu postavil na start, neboť nedělní časovky elitních kategorií byly bez české účasti. Juniorský mistr Evropy v časovce z roku 2020 ztratil na vítězného Waerenskjolda více než minutu, na bronz měl manko 39 sekund. O dva roky starší Waerenskjold zvládl 28,8 kilometru dlouhou trať v čase 34:13. Segaert byl o 16 sekund pomalejší. Hayter, jehož starší bratr Ethan skončil mezi elitou čtvrtý, když ho ze hry o medaile vyřadil problém s řetězem, zůstal zpět o dalších osm sekund.

