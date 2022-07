Vacek na juniorský titul na ME v časovce nenavázal, ve třiadvacítce byl patnáctý

Český talent Mathias Vacek obsadil v časovce na mistrovství Evropy silničních cyklistů v závodě jezdců do 23 let patnácté místo. Dvacetiletý závodník nenavázal na titul evropského šampiona, který vybojoval právě v souboji s chronometrem před dvěma lety ve francouzském Plouay. Nejlepším dnešním výsledkem českých barev na ME juniorů a závodníků do 23 let v portugalské Anadii bylo osmé místo Pavla Nováka mezi juniory.

Foto: Michal Červený Český cyklista Mathias Vacek.Foto : Michal Červený

Článek Vacek, jenž ovládl časovku mezi muži do 23 let na nedávném republikovém šampionátu v Kovářově a loni na ME kvůli zranění nestartoval, ztratil na vítězného Aleca Segaerta přes minutu a půl. Belgičan zvládl 22 kilometrů dlouhou trať v čase 27:25. Druhý byl Chorvat Fran Miholjevič, třetí Francouz Eddy le Huitouze. Nováka dělilo od bronzu 34 sekund. Juniorským mistrem starého kontinentu se stal Mathieu Kockelmann z Lucemburska. Druhému českému zástupci Štěpánu Teleckému patřila 20. příčka. Cyklistika Vacek titulem splatil Příbrami dluh z dětství Eliška Kvasničková obsadila mezi juniorkami 16. místo, triumfovala Němka Justyna Czaplaová. V závodě žen do 23 let byla nejrychlejší Nizozemka Shirin van Anrooijová. Denisa Slámová skončila dvacátá, Kristýna Burlová o tři místa za ní. Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v silniční cyklistice v Anadii (Portugalsko) - časovka (22 km): Muži do 23 let: 1. Segaert (Belg.) 27:25 ...15. M. Vacek (ČR) -1:34. Ženy do 23 let: 1. Anrooijová (Niz.) 31:34 ...20. Slámová -4:32 23. Burlová (obě ČR) -5:01. Junioři: 1. Kockelmann (Luc.) 28:06 ...8. Novák -1:09 20. Telecký (oba ČR) -2:07. Juniorky: 1. Czaplaová (Něm.) 33:30 ...16. Kvasničková (ČR) -2:16

