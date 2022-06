Vacek titulem splatil Příbrami dluh z dětství

„Já jsem za Příbram absolvoval hodně závodů jako malý kluk v žákovských kategoriích. Takže za stávající situace byl start za příbramský tým jasnou volbou. Jsem moc rád, že jsem mohl v jejich dresu vybojovat takový výsledek a vystoupit na nejvyšší stupeň při mistráku," vysvětloval netradiční kombinézu na 40 kilometrech Mathias Vacek, který je aktuálně vlastně „nezaměstnaný" s ohledem na fakt, že jeho bývalý tým Gazprom RusVelo v únoru skončil.

Právě v barvách předešlého týmu vyhrál jako nejmladší závodník v historii etapu ve World Tour při závodě UAE Tour. Pak ovládl domácí závod Brno-Velká Bíteš-Brno, vyhrál úvodní etapu při Závodě míru do 23 let, kde byl celkově třetí. „Snažil jsem se držet formu už od únorového závodu v Emirátech, přestože březen při té vší nejistotě byl hodně těžký. Při Závodě míru se mi dařilo, pak jsem si dal týden volno a teď se zase dostávám na vlnu. Mám dobrou formu, snad vydrží," přál si Mathias Vacek se zlatou medailí z časovky do 23 let.

Foto: Michal Červený Mathias Vacek potvrdil na republikovém šampionátu v časovce roli favorita.Foto : Michal Červený

„Jelo se mi hodně dobře. Bylo to hodně o taktice. Zvlněné časovky mi vyhovují. Jsem silový závodník, takže kopce do tahu jsou pro mě super. Na začátku jsem si dával pozor, abych tempo nepřepálil, což se povedlo. Je to super výsledek, super čas. Absolutní spokojenost," lebedil si Vacek.

Nijak neskrýval, že tréninku směrem k časovce věnoval hodně času. „Speciál mám od začátku sezony. Ten jsem neměnil. A poslední tři týdny jsem se přípravě hodně věnoval. Vážně intenzivně. Chtěl jsem si zvyknout na posed, protože jak byla časovka dlouhá, musí se člověk na kole cítit pohodlně a nic kromě jízdy neřešit," vysvětloval Mathias Vacek.

Velmi pozitivně se na něm projevuje spolupráce s odborníky z formace Trek Segafredo. Vacek už před startem sezony věděl, že bude od ledna 2023 jezdcem americké stáje. Když byla formaci Gazprom odebrána kvůli vpádu Ruska na Ukrajinu licence, řešil s manažerem možnost okamžitého nástupu do elitní stáje. Neúspěšně. Ale podařilo se vyjednat alespoň formu stáže od 1. srpna, která Vackovi umožňuje absolvovat s týmem závody.