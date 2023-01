Vacek při závodní premiéře v elitním týmu touží po etapovém vavřínu

Start vnímá i jako možnost vylepšit si týmovou pozici. "Pro tým je každý závod důležitý a všichni jsme nastaveni tak, abychom pokaždé udělali vše pro vítězství. Osobně bych rád zajel pěkný výsledek hned na začátku ročníku, což by mi pomohlo psychicky v další fázi sezony," prohlásil Vacek.

Loňský vicemistr světa i Evropy v silničním závodě kategorie do 23 let si je přitom dobře vědom silné konkurence, jíž bude čelit. "Je tady opravdu spousta skvělých jezdců. Navíc se nám nevyhnuly během přesunu problémy, protože jsme cestovali tři dny a nepřiletěl s námi všechen materiál. Na druhou stranu tři dny před závodem už máme všechno k dispozici," ujistil Vacek.

Jasně určeného lídra tým pro tento závod nemá. "Máme to nastaveno tak, abychom byli všichni aktivní. Jsem optimista, takže věřím, že se nám tady povede zajet dobrý výsledek," podotkl Vacek. "Sportovní ředitel nominoval do závodu vrchaře, sprintera, dva klasikáře a jednoho rozjížděče. V rovinatých etapách se to budeme snažit rozjíždět, abychom etapu připravili našemu sprinterovi. Ve zvlněných etapách očekávám, že dostanu příležitost, abych se ukázal," doplnil.