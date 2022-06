Vacek těsně vyhrál prolog Závodu míru do 23 let

Cyklista Mathias Vacek úspěšně vstoupil do Závodu míru kategorie do 23 let. Talentovaný český reprezentant zvítězil v dnešním prologu v Jeseníku, kde na trase dlouhé 3,4 kilometru porazil o jedenáct setin Belgičana Lennerta van Eetvelta. Méně než sekundu ztratil na vítěze ještě třetí Brit Samuel Watson.

Foto: Twitter@uae_tour Devatenáctiletý český cyklista Mathias Vacek vyhrál ve spurtu - archivní fotoFoto : Twitter@uae_tour

Článek Devatenáctiletý rodák z Berouna Vacek by chtěl na Závodě míru zaútočit na celkové vítězství. Loni na tomto etapovém podniku obsadil v konečném pořadí šesté místo. Posledním českým jezdcem na stupních vítězů byl Michal Schlegel, který v roce 2017 skončil celkově třetí. První ze tří klasických etap letošního Závodu míru povede v pátek z Jeseníku do Rýmařova. V kopcovitém profilu cyklisté absolvují 131,6 kilometru. Závod míru cyklistů do 23 let: Prolog - Jeseník (3,4 km): 1. M. Vacek (ČR) 4:11,83 2. Van Eetvelt (Belg.) -0,11 3. Watson (Brit.) -0,64, ...6. Bittner - 2,11, 28. Řeha - 5,84, 57. Kmínek -9,71, 67. Řepa -12,20, 73. J. Ťoupalík -13,56, 86. K. Vacek -16,16, 90. Fiala -16,79, 102. Voltr - 18,66, 132. Dostál -31,96, 134. Jindřich -33,70 135. Říman (všichni ČR) -34,67.

