Vakoč změnil disciplínu a už patří k elitě. Nebyl jsem zvyklý jet deset hodin v kuse, ale miluju to

Vrcholové cyklistiky se stále nechce vzdát. „Trochu jsem změnil disciplínu a vrhnul se na gravel. Kolo je podobné silničnímu, ale jezdí se na širším plášti okolo 40 milimetrů. Je to na pomezí mezi silniční a horskou cyklistikou," vysvětloval Vakoč v pořadu Sport.cz Studio TOUR. „Je to populární hlavně v Americe, kde se jede spousta velkých a těžkých závodů," popisoval.

V sedle strávil přes deset hodin. „Ale hrozně mě to baví a jsem na to dobře stavěný. Výkon jsem měl podobný jako při svých účastech na Tour de France, kdy jsem sjížděl úniky, což byla moje hlavní práce," pochvaloval si.

Po pořádné vytrvalostní šichtě přesto rozhodoval spurt ve finiši. „Celý den jsem jel vysoký výkon a musel jsem si schovat energii i do závěru. Je to fyzicky náročné, ale míň svázané taktikou. Není to tolik týmový sport, každý jede sám za sebe," popisoval rozdíly mezi gravelovými a silničními závody.