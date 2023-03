Van der Poel ovládl Milán-San Remo, 62 let po svém dědovi Poulidorovi

"Je to samozřejmě něco výjimečného, nejen proto, že tady vyhrál i on. Na monumentu chce jednou zvítězit každý cyklista," řekl s úsměvem v televizním rozhovoru Van der Poel, kterému se to povedlo již potřetí. V roce 2020 a loni se radoval z vítězství v závodě Kolem Flander.