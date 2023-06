Ve Švýcarsku se rozloučí s Mäderem vzpomínkovou jízdou a oslavou na velodromu

Vzpomínková jízda povede z Wetzikonu do 25 kilometrů vzdáleného Oerlikonu. Na tamním otevřeném velodromu se pak uskuteční oslava, kterou uspořádá Mäderova rodina a jeho přítelkyně. Zúčastnit se jí mohou i fanoušci.

"Vzhledem ke stopám, které Gino na tomto historickém oválu zanechal, by to mělo být místo k pláči i smíchu. Bude to příležitost ke společnému vzpomínání. Místo, kde Gina uctíme," uvedl švýcarský cyklistický svaz.