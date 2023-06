Silné emoce v cíli. Evenepoel po triumfu místo radosti zdravil do nebe Mädera

Organizátoři se rozhodli zmrazit časy z dnešní etapy do celkového pořadí 25 kilometrů před cílem. Peloton jel podle dohody dlouho společně a závodit se začalo až v závěru.

"Myslím, že to byl nejlepší způsob, jak uctít Gina. Vzdát mu hold a projevit úctu jeho rodině v těchto těžkých chvílích. Tahle výhra a trofej jsou pro ně. Nic to nezmění, ale chci, aby věděli, že my všichni v pelotonu, v našem malém světě, na ně myslíme," řekl v cíli etapy Evenepoel.