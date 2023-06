Velký plán brankářské legendy! Čech se chce ukázat v dalším sportu

Na Strahově tedy před pár dny cyklistický dres neoblékl, kouzlu jízdy na kole prý ale podlehl dokonale. „Co se týče cyklistiky na nejvyšší úrovni, tak k tomu jsem přičichl nejvíce ve Francii. Je neuvěřitelné sledovat, když přijde Tour de France, jak tím žije celá země. Jaká je to obrovská tradice a jsem moc rád, že se L'Etape povedlo dostat do České republiky," neskrývá radost z akce, na kterou najdou cestu tisíce nadšenců, kteří rádi šlápnou do pedálů.

„Je skvělé, že to tady organizujeme a dokážeme přenést atmosféru pro lidi, kteří se zajímají o cyklistiku a nemají možnost na Tour de France jet ani jako fanoušci a tady si to můžou prožít," tvrdí fotbalová legenda.

Hostem studia L´ETAPE byl Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítězVideo : Sport.cz

Šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek ve studiu Sport.cz přiznal, že ho mrzí, že se s Čechem během akce nepotkal. Je mu jasné, že každá známá tvář má ale řadu povinností. Za rok by to ale rád napravil a nejen kvůli tomu, že kromě cyklistiky miluje také fotbal a Čecha považuje za nejlepšího gólmana své generace. „Mám k němu obrovský respekt také hlavně za to, že investoval do cyklistiky, investoval do společnosti, co pořádá tenhle závod, stejně jako do známého seriálu Kolo pro život. Za to mu patří velký dík, že tuhle možnost českým cyklistům dává," konstatuje Ježek.

Martina Sáblíková si užila třetí ročník L'EtapeVideo : Sport.cz

Stoprocentně přitom věří tomu, že pokud to okolnosti dovolí, příště už se Čech na startu objeví a třeba po jeho boku. „S jeho výškou možná bude mít na kole problémy se zády. Znám špičkové basketbalisty i hokejisty, co mají dva metry, na kole je to znát. Ale Petr Čech má kolem sebe profesionály, kteří mu připraví kolo na míru. Když si řekne, tak příští rok přijede připravený," těší se Ježek, že bude mít na akci L'Etape slavného parťáka.

Cyklistický expert Sport.cz Matěj Vybíral také soudí, že se Čech udržuje v dobré fyzické kondici, takže by neměl být zásadní problém, aby příště legendární gólman usedl na kolo a šlápl do pedálů. „On se pořád udržuje. Běhá, hraje hokej. Jen ty hodiny v sedle by pro něj mohly být problém," tuší expert.