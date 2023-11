Čeští cyklokrosaři byli na ME čtvrtí ve smíšené štafetě

„Všichni předvedli dobrý výkon a zajeli zhruba to, co jsme od nich čekali. Ztráta na třetí Belgii nebyla velká,“ uvedl reprezentační trenér Petr Klouček na webu cyklistického svazu. „Kačka Douděrová bohužel spadla a přesně to nám pak asi chybělo. Ale to se stane, jinak jela taky výborně a zaslouží pochvalu,“ dodal.