Zase si závodím, těší Štybara. Ale pro hlavu to nebylo snadné, popisuje období po covidu

Šestatřicetiletý bývalý špičkový cyklokrosař ale poté, co v minulých dvou týdnech sahal po vítězství v etapě Kolem Polska i závodě Kolem Lovaně, opět získává pohodu. „Vychutnávám si, že jsem se zase dostal na úroveň, že si zazávodím,“ těší ho. „Ale pro hlavu to nebylo snadné, bylo toho hodně,“ přiznává Štybar, jenž se po covidu ztěžka vracel do tréninku.