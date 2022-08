Zlatá česká teenagerka: nejdřív slzy, pak triumf! Tohle se nestalo, nemohla uvěřit

„Jak jsme začali jako nový olympijský sport, objevuje se hodně nových holek, které si dříve jezdily jen tak a nikdo je neznal. Hrozně ten sport roste. Ivetě je šestnáct, je to klasická teenagerka, ale je dost rozumná. Když si není jistá, řekne svůj názor, ale přijde si i pro radu. My ji spíš usměrňujeme. Nepouští se do něčeho bezmyšlenkovitě, ale má na adrenalin talent. Když řekneme, že by mohla něco zkusit, jde do toho beze strachu.“