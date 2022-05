Závod bikerů v Novém Městě opět vyhrál Pidcock, Cink dojel patnáctý

GLOSÁŘ Z TAMPERE: Hokejisté, neberte nám jídlo. A kde jedině se ve Finsku nosí roušky

Je tu údajně největší fanzóna v dějinách světových šampionátů, kde je před i po zápasech věru plno a pivo za sedm eur tu teče proudem. Finové za to umí vzít, Češi nejsou taky žádní suchaři a oni ani Švédové či pár desítek Britů se toho nebojí. I to nechť je důkazem, že po třech letech je to ve Finsku zase šampionát s diváky a snad v normálním režimu, kde se covid snad jednou pro vždy promění v zapovězené slovo. I když...