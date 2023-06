Německá hvězda mohla přepsat historii Tour de France. I díky veganství

Svůj životní úspěch prožil Geschke v roce 2015. kdy triumfoval v 15. etapě Tour de France. Kariérní vrchol mohl posunout ještě o kus výš. „Loni jsem měl podobnou formu. Dařilo se mi a byl jsem spokojený. Nohy jsem měl skvělé a sbíral jsem spoustu bodů," popisoval zkušený Němec, který oblékl puntíkatý dres v deváté etapě.

Na poslední chvíli ho však o trikot připravil celkový vítěz Staré dámy Jonas Vingegaard. „Chybělo trochu štěstíčka. Žádný Němec ještě puntíky nevyhrál. Byla by to paráda. Druhé místo je krásné, ale nikdo si ho moc pamatovat nebude. V cyklistice chcete vyhrávat," uvědomoval si Geschke.

🚴🇫🇷 | Geschke huilt tranen met tuiten. Hij verliest de bolletjestrui, maar zal 'm tot in Parijs moeten dragen. Alsof het niet erger kan... 😭😭 #TDF2022 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/3CBBh53TBv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 21, 2022

Jeho pozice ve vrchařské soutěži byla trochu překvapením. Ale dlouho trikot strážil úspěšně. „Pro puntíky je nutné být stále na správném místě, chodit do úniků. Jezdit tři týdny na kole nonstop je masakr. Díky dresu jsem aspoň vždy startoval z přední řady, to se do úniků dostává mnohem snadněji," připustil rodák z Berlína. „Pro průměrného vrchaře bylo hájení dresu hodně složité," pokračoval.

Na Tour de France plánuje jet i letos. „Vždycky to byl jeden z mých nejoblíbenějších závodů. Prostě velká show, je to větší než samotná cyklistika. I lidi, kteří se o náš sport moc nezajímají, Starou dámu znají. Největší závod na světě, rád se tam vracím. Je vždycky úspěch dojet až do Paříže," usmál se Geschke, jenž doufá, že ještě vyladí formu. „Šla nahoru, ale v březnu jsem měl covid a ještě to není úplně ideální," přiznal.

Jinak se mu však zdravotní problémy vyhýbají. Přičítá to i tomu, že je už sedm let veganem. „Nebyl jsem úplně striktní, ale od roku 2018 už jsem důsledný vegan," prozradil Geschke. „Četl jsem spoustu studií, které říkaly, že veganská strava snižuje tvorbu zánětů v těle. Cítím, že mi to opravdu pomáhá," vysvětloval motivaci.

„Druhým důvodem pro mě je i pomoc životnímu prostředí. Když jsem viděl spoustu bláznivých faktů o masném průmyslu, nechtěl jsem to podporovat. Maso mi samozřejmě chutnalo, ale vlastně nebylo tak těžké ho přestat jíst," popisoval Geschke.

Profesionální cyklisté samozřejmě musejí dbát na správnou stravu. Že by se to v pelotonu zrovna hemžilo vegany, to ne. Ba naopak. „Popravdě nevím, jestli ještě někdo je na tom stejně jako já. V týmu byli z mého rozhodnutí překvapení, ale rychle si na to zvykli. Závodníci stejně jí hodně těstovin a rýže," podotkl 64 kilogramů vážící jezdec.

Odvaha, schopnost překonat sebe sama a týmový duch jsou hodnoty, které sdílí Cofidis prostřednictvím sponzoringu cyklistiky.Video : Cofidis

Ve 37 letech se v kopcích stále snaží stíhat nastupující generaci mladých vlčáků. „Soupeřit s někým, kdo je o patnáct let mladší, už je trochu divné," smál se Geschke. „Někdy je těžké najít motivaci, ale na Tour de France se vždycky těším. Věřím, že i ve svém věku můžu být pořád dobrý. A navíc můžu využívat své zkušenosti," poznamenal matador z Cofidisu.