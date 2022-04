Zoufalství a bezmocná gesta. Šampion Tour dostal ve Flandrech pokerovou lekci

„Tadej mě ohromoval celých 270 km, Mathieu posledních tři sta metrů. Tadej byl vynikající na Koppenbergu, na Kwaremontu, na Taaienbergu, na Paterbergu. Mathieu proti tomu neudělal nic zvláštního, byl ve správný čas na správném místě. A pak došlo na závěrečný spurt a on ukázal naprosto neuvěřitelný závěr. Husťák, to je to správné slovo," líčil ve svém komentáři pro Cyclingnews legendární švýcarský cyklista Fabian Cancellara.

Pogačar tak svou premiéru na Ronde uzavřel gestem zmaru a bezprostředně po závodu s naštvaným výrazem odjel do týmového autobusu. Během necelé hodiny ale těžkou porážku strávil a bez známky afektu se pustil do rozboru závodu.

„Myslím, že jsem si tenhle závod zamiloval," podotkl s úsměvem. „Byla to obrovská zkušenost, atmosféra ve stoupáních je neuvěřitelná. Tým odvedl skvělou práci a podařilo se mi založit základy pro velké finále. V první moment jsem cítil obrovské zklamání, protože jsem nemohl finišovat, jak jsem si představoval, byl jsem zavřený. To se stává. A nebyl jsem naštvaný na nikoho ze soupeřů. Možná to tak vypadalo, ale frustrace mířila pouze vůči mně samotnému, protože jsem nedokázal na posledních sto metrech vydat to nejlepší," říkal 23letý závodník.