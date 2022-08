Český hráč si odnáší bronz z evropské soutěže ve Valorantu. Jeho tým bere půl milionu korun

Na VRL Finals Case Esports navázali na formu z domácí ligy. Ve skupině porazili Excel Esports a TENSTAR a do play off postoupili z prvního místa. Semifinálový soupeř Angry Titans jim sice zatopil, Ambiho parta ale předvedla otočku a měla jistou medaili. To už bylo bohužel vše, co jsme od Case mohli vidět. Ve finále horního pavouka totiž nestačili na Team Vitality a jejich odsud v Lower Bracketu zpečetil turecký tým FUT Esports. Ten si se španělskou organizací poradil dokonce v čisté sérii poměrem 3:0.