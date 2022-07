Český střelec prodloužil kontrakt v prestižním klubu. Nemohu být vděčnější, říká

Dnes už osmnáctiletého českého talenta Ašenbrenera naverbovala před téměř dvěma lety eSuba. Následně si zkusil dres Entropiqu, ale nakonec zakotvil v zahraničí v německé organizaci BIG. Pod vedením finského trenéra Jiriho „KUNDIKUNDI" Honkaly si se spoluhráči vyzkoušel tu nejvyšší evropskou ligu, kde ale jeho tým čeká ještě dost práce, která by konečně otevřela alespoň bránu do play off.