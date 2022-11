Entropiq bojuje na mistrovství světa v PUBG

"V první řadě je to obrovská pocta. Pro celý náš tým je to splněný sen, pro který hráči a realizační tým obětovali nespočet hodin v posledních dvou letech. V tuhle chvíli stojíme na stejném schůdku jako giganti esportové scény, jako například FaZe Clan (Severní Amerika), Gen.G (Korea), NaVi (EU) a další. Teď je před námi další výzva, a to dokázat, že jsme tu právem a máme na to bojovat o nejlepší umístění!" řekl Šimon Hradečný, manažer PUBG týmu Entropiq.