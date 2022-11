Entropiq postoupil na MS v PUBG do finále

Dubajský turnaj vyvrcholí o nadcházejícím víkendu a vítězové si rozdělí peněžní dotaci přesahující tři miliony amerických dolarů. Pro český esportový klub je postup do finále splněným snem a své síly poměří s giganty esportového prostředí. Ambasadorem turnaje PUBG se letos v červenci stala fotbalová superstar Neymar.

"Postup na samotný šampionát byl pro nás velkým úspěchem. To, že se našim hráčům podařilo postoupit mezi šestnáct nejlepších, je něco neuvěřitelného. Nyní jsme ve vybrané společnosti těch nejlepších. Všichni se těšíme na finálové boje," řekl manažer týmu Entropiq Šimon Hradečný.

PUBG: Battlegrounds je First Person Shooter (střílečka), kde proti sobě soupeří 16 týmů, každý tým má 4 hráče a cíl každého z nich je zůstat na bojišti jako poslední. Když se to týmu povede, vyhraje hru a získá tak hezkou porci bodů do žebříčku a dalšího pokračování turnaje.