Entropiq vstupuje do nejsledovanější hry na světě, točí se v ní desítky milionů dolarů

Entropiq by se v budoucnu chtěl rovněž podívat mezi absolutní elitu, do které ale vede cesta přes národní a evropské úspěchy. Riot Games totiž do svých čtyř elitních soutěží (evropská, americká, jihokorejská, čínská) jen tak někoho nepouští.

Jde o stejný princip jako v severoamerickém sportu. Třeba do NHL v posledních letech přibyl tým z Las Vegas a letos nově ze Seattlu. Stejně tak esportové týmy musí zaplatit vstupní poplatek, aby se dostaly do franšízovaných lig s tím, že za sebou musí mít úspěšnou historii.

Entropiq začne svou cestu mezi elitu na domácí scéně v Hitpoint Masters lize, ze které by se chtěl v co nejkratším čase kvalifikovat do European Masters. Odtud už je cesta mezi nejlepší pravděpodobnější, nehledě na to, že si týmy v letošním ročníku European Masters rozdělily 300 tisíc eur jako prize money za umístění na turnaji. „Vše děláme s maximální vážností, stejně tak tomu bude i u LoL týmu. Už pomalu vyhlížíme European Masters v roce 2022. Vnímáme ale, že je Hitpoint Masters důležitý partner nejen ke vstupu do světa LoL, ale i k dalšímu rozvoji našeho klubu," dodává Daniel Kloud, CEO Entropiqu.