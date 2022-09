LIVE STREAM: Bitvy o milion vrcholí! Kosovská CS:GO letka chce vykrást Prahu

Turnaj Tipsport CS:GO Praha servíruje to, co slíbil. Nádherné CS:GO plné úžasných i zdrcujících momentů. Podnik doprovází výborná atmosféra v PLAYzone Areně a jinak tomu nebude ani v neděli, kdy se budou rozdělovat cenné kovy a na tuzemské esportové poměry štědrý milionový prize pool.

Složení finálového duelu, který celý víkend uzavře, může být pro leckoho překvapivé. Dynamo Eclot bylo dle bookmakerů největším outsiderem play off, týmová a místy až profesorská hra však v sobotu rozhodla a ve finále je naprosto zaslouženě. Proti BNE to ale bude chtít ještě minimálně o stupeň lepší výkon. Kosovská letka se nepřijela do Prahy bavit a má všechny předpoklady na to, aby vykradla Prahu a nedovolila domácím týmům pozvednout trofej. Místní fanoušci jim to ale nedají zadarmo, aréna bude v neděli skutečně bouřit.