LIVE STREAM: Češi vstoupili vítězně do mistrovství Evropy v CS:GO. O postup hrají se Slovenskem

Český reprezentační výběr vstoupil ve čtvrtek vítězně do evropského šampionátu v CS:GO. Michal „leckr“ Kadlíček a spol. porazili v utkání skupiny C Španělsko 16:14 a zahrají si federální derby se Slovenskem o přímý postup do vyřazovací části turnaje.

Foto: PLAYzone Český reprezenant Michal "leckr" Kadlíček.Foto : PLAYzone

Češi si výhrou nad Španělskem zajistili horní část pavouka a se Slováky si zahrají o přímý postup do play off. Slovensko si v úvodním duelu turnaje poradilo 16:7 s Belgií. Zápas vítězů je na programu v 15:00. Sledovat ho můžete v živém streamu na Twitch kanálu PLAYZone nebo ve videu níže. Mistrovství Evropy je na programu mezi 6. a 10. červencem. Ve hře je celkový prize pool ve výši 25 000 dolarů a titul evropských šampionů. Český tým je složen z hráčů eSuby a Entropiq Prague. Výběr manažera Štěpána Macha se musí obejít bez největších hvězd domácí scény z týmů Sinners a Dynamo Eclot.

