LIVE STREAM: Sinners hrají se světovou sedmičkou! V případě výhry pojedou na Major. Entropiq nad propastí

KOMENTÁŘ: To nejsou fanoušci, nýbrž bezmozci. Jen debil nedokáže vyhodnotit následky

„Doufám, že nedostanu do palice, jako jsem dostal v minulém utkání,“ říkal před startem finálové série s Třincem s úsměvem kouč hokejové Sparty Josef Jandač a narážel tak na říjnovou vzájemnou bitvu ze základní části na ledě Ocelářů, v níž byl zasažen hokejkou jednoho z hráčů do čela, což si vyžádalo několik stehů. Zatímco před půl rokem šlo o neúmyslný zásah, v pátek ve třetím finále byl slovy Jandače do palice zasažen třinecký obránce Milan Doudera. Desetikorunou mrštěnou na střídačku Slezanů. Mrštěnou nikoliv sparťanským fanouškem, nýbrž bezmozkem, který by měl za své chování tvrdě zaplatit.