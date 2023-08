Můj plat se pohybuje ve stovkách tisíc, přiznává český plejer. Trénuju až 12 hodin denně, dodává

„Dostat se na The International byl můj cíl od doby, kdy jsem s esportem začal," říká dvaadvacetiletý český profík, který si na loňském mistrovství světa zahrál o neuvěřitelných 900 milionů korun. Se svým tehdejším Team Undying obsadil 13.-16. příčku, za níž připadlo celému družstvu 600 000 dolarů (cca 13 milionů korun).

Nejen turnajové výdělky ale Volka živí. „Můj plat se pohybuje ve stovkách tisíc," říká český profík. Na říjnovém The International 12 se Volek představí v dresu svého nového týmu Shopify Rebellion. „Náš jediný sponzor je vlastník, všechno financuje a my jsme vlastně jeho marketingová divize. Pro Shopify je jednodušší a výhodnější si pořídit Dota 2 tým místo utrácení za billboardy a podobné věci," poodhaluje Volek motivaci kanadské e-commerce společnosti, jenž tým vlastní.

Volek mezi světovou špičkou soupeří po boku zahraničních spoluhráčů a v mezinárodním týmu. „Na světové scéně jsme tři Češi. Česko na mezinárodní scéně není až tak úspěšné," přiznává hráč strategie Dota 2, která se v tuzemsku netěší tak velkému zájmu fanoušků jako například konkurenční League of Legends nebo CS:GO.

Za úspěchem Volka je ale tvrdá dřina. Během přípravy na nejprestižnější turnaje stráví hraním 10 až 12 hodin denně. „Snažím se chodit do fitka. Když si ráno zacvičím, tak se mi hraje lépe. A večer si trochu zamedituju, abych si udržel klid," přiznává přední světový Offlaner, že ke špičkovým výkonům patří i dobrá tělesná kondice a psychická pohoda.

Volek si jen na odměnách přišel celkově k sedmi milionům korun. Jak nakládá s pohádkovými turnajovými výhrami? „Snažím se neutrácet za blbosti. Několik milionů jsem utratil za rekonstrukci domu. V esportu si člověk může vydělat hodně peněz, ale jen dokud hraje," přiznává SabeRLighT, který se chystá hrát do svých 30 let a výdělky by rád chytře investoval, aby byl i po profesionální esportové etapě života finančně zabezpečený.