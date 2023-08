Olympiáda potřebuje esport. Opačně to neplatí, uvedl manažer české reprezentace v pořadu Fragger

Moderátor pořadu Filip Lejček připomněl ještě další variantu, která připadá v úvahu. Esport by mohl mít vlastní oficiální olympiádu, která by se týkala jen virtuálního soupeření. „Něco takového v minulosti vznikalo. Nenazývali to olympiádou, ale byl to velký mezinárodní event ve více hrách. Otázka ale je, co by na takové olympiádě mohlo být," naráží na možná úskalí Mach a přidává vysvětlení.